Daar zijn ze weer: rondtrekkende, malafide ‘dakontmossers’ duiken op in Gent

Er wonen heel wat bekende Vlamingen in Gent, maar wist je dat er ook bekende dieren? Op Werelddierendag zetten we ze meer dan graag in de kijker. Zo is er Pino, de ooievaar die al meer dan 15 jaar elk jaar op dezelfde lantaarnpaal landt in Nieuw Gent. Of Kroketje, de kat die colleges volgt aan de Coupure.

4 oktober