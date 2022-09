Daar is Tom Balthazar terug: oud-schepen wordt directeur van ziekenhuis AZ Jan Palfijn

GentTom Balthazar (60), voormalige ‘superschepen’ voor Vooruit in Gent en tegenwoordig professor gezondheidsrecht aan de UGent, wordt op 1 december de nieuwe bestuurder-directeur van het ziekenhuis AZ Jan Palfijn. De vorige directeur stapte eind december vorig jaar op, na een hallucinante euthanasie-saga in het ziekenhuis.

De Raad van Bestuur heeft de benoeming van Tom Balthazar unaniem goedgekeurd. “Dit gebeurde na een publieke oproep voor kandidaten, gevolgd door een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure met assessment door een extern bureau”, laat het ziekenhuis weten. Tom Balthazar is nu professor gezondheidsrecht aan de Universiteit Gent en adviseur bij Zorgnet-Icuro, de koepel van ziekenhuizen en zorginstellingen. Hij is ook lid van meerdere advies- en bestuursorganen in de gezondheidszorg.

Lijsttrekker

Balthazar is geen onbekende in Gent. Van 2007 tot 2017 was hij schepen in Gent, de laatste jaren van zijn mandaat zelfs als ‘superschepen’ met een heel pakket belangrijke bevoegdheden. Hij was zelfs de gedoodverfde opvolger van burgemeester Daniël Termont en al aangeduid als lijsttrekker, toen hij in een storm rond hoge vergoedingen voor mandaten terechtkwam en opstapte. Dat zijn partij hem liet gaan - sommigen noemen het liet vallen - was meer dan verrassend. Zijn plaats als lijsttrekker werd toen ingenomen door Rudy Coddens, de huidige voorzitter van de Raad van Bestuur van AZ Jan Palfijn.

Tom Balthazar is doctor in de rechten en volgde een opleiding in ziekenhuismanagement bij de Vlerick Business School. Als lid van de Raad van Bestuur van AZ Jan Palfijn Gent - tussen 2007 en 2012 - maakte hij al eerder kennis met het ziekenhuis. “Met Tom Balthazar haalt het bestuur dus de nodige competenties in huis om AZ Jan Palfijn Gent klaar te maken voor de toekomstige evoluties in het ziekenhuislandschap”, zegt Rudy Coddens. “We hebben er alle vertrouwen in dat Tom Balthazar alle betrokken stakeholders – en in het bijzonder het artsenkorps en alle medewerkers – zal kunnen motiveren om verder te bouwen aan de ingezette weg om het ziekenhuis voor te bereiden op de toekomst op basis van een moderne, open en transparante ziekenhuiscultuur.

Woelige periode

Nog tot eind dit jaar zal Frank Vervaeke aan boord blijven. Hij werd aangesteld als ‘transitiemanager’ na het opstappen van de vorige directeur. Dat ontslag kwam er na een heel woelige periode, waarbij dokter Jan Rodenbach werd opgepakt door de politie omdat hij op illegale wijze euthanasie zou hebben uitgevoerd. Het ziekenhuis ontsloeg de arts toen zonder hem enige kans op verweer te geven, waarop het halve ziekenhuis in staking ging. Daarop werd dan de hoofdarts - en niet de directie - ontslagen, wat alweer op verzet stuitte. De rust keerde pas terug toen directeur Ann Wynant zelf opstapte, en er dus een transitiemanager kwam.

