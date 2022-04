D-Day voor de Buffalo’s: iedereen klaar voor de slag om de Beker van België

Gent Van voetbal­toer­nooi tot Buffalo-Be­ats: ook ticketloze supporters hebben keuze te over om bekerfina­le ten volle te beleven

Voor de bekerfinale kreeg KAA Gent 20.000 tickets toegewezen, die een mum van de tijd de deur uitvlogen. Als we terugdenken aan de 125.000 supporters die in 2015 de titel meevierden, is dat maar een schijntje van het hele supporterslegioen dat achter de ploeg staat. Lang niet alle supporters hebben dus de mogelijkheid om de wedstrijd live te bekijken in Brussel. Voor de fans die de wedstrijd graag meevolgen in een bruisende sfeer en onder gelijkgestemden, maakten wij het volgende lijstje.

15 april