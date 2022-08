Cyprioten maken sfeer op Korenmarkt in afwachting van Europese match tegen Buffalo’s

Een rustig terrasje doen op de Korenmarkt zat er donderdag niet meteen in. Een deel van de 300 supporters van Omonia Nicosia zette er om de haverklap enkele supportersliedjes in terwijl ze genoten van Belgisch bier. “Gent is een beter team, het wordt een moeilijke wedstrijd maar je weet nooit", klonk het bij de fans. Op een afstandje hielden enkele spotters van de Gentse Flikken alles in de gaten, maar alles verloopt in opperbeste en sportieve sfeer. “Het is traditioneel dat de supporters even de binnenstad meepikken en een pint drinken”, aldus Dirk De Sutter van de Gentse politie. “Rond half zeven laten we hen verzamelen aan de Stadshal waar enkele bussen hen naar de Ghelamco Arena zullen brengen.”