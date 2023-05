Cybersecuritybedrijf spotit fietst 285 kilometer om Ruben (16) nooit te vergeten: “Behandeling tegen hersenstamkanker trappelt ter plaatse”

In 2021 krijgen Ruben en zijn gezin het slechtst denkbare nieuws. De trilling in zijn hand is afkomstig van een tumor in zijn herstenstam. Na 17 maanden vechten, overlijdt de getalenteerde en optimistische tiener. Op vrijdag rijdt papa Frederic mee in de ‘Tour de spotit’, een fietsronde die 10.000 euro moet opleveren voor het Kinderkankerfonds. “Hij wou nooit vergeten worden. En dat zal ook nooit gebeuren.”