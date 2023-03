Cybercriminaliteit en fietsdiefstallen schieten de hoogte in: criminaliteitscijfers terug op zelfde peil als voor corona

Patricia (26) start nieuwe crèche: “Door al die negatieve berichten zijn ouders bang, maar er zijn écht nog mensen die dit met hart en ziel doen”

Met 10 jaar ervaring op de teller als verantwoordelijke in een kinderdagverblijf in Sint-Denijs-Westrem, waagt Patricia Turtakova (26) de sprong naar een eigen crèche, in Drongen. En dat terwijl de ene na de andere kinderopvang de deuren moet sluiten en heel wat uitbaters onder vuur liggen. “Natuurlijk is dit een pittig beroep, maar ik doe het met liefde. Het is écht niet in elke kinderopvang kommer en kwel, integendeel.”