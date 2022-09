Cultuurseizoen wordt op gang geschoten, komend weekend OdeGand met twee openluchtconcerten en vuurwerk

GentHet Festival van Vlaanderen kleurt de hele maand september met klassieke muziek en doet dat ook voor het grote publiek. Komend weekend staat immers ook het populaire OdeGand op het programma, voor de twintigste keer al. Het échte startschot van het Festival en daarmee van het gehele cultuurseizoen, werd maandagavond al gegeven in de kathedraal, met een fenomenaal openingsconcert.

Klassieke muziek verkocht krijgen aan een breed publiek, het is geen simpele opgave. Maar het Festival van Vlaanderen vond met OdeGand wel de magische sleutel tot succes. Boottochtjes doorheen de stad, van concert naar concert, dat smaken de Gentenaars wel. Meer nog, van ver buiten Gent komen mensen afgezakt naar dit evenement, dat die weekend al aan zijn twintigste editie toe is. En dus wordt OdeGand - voor die twintigste verjaardag - gespreid over twee dagen: vrijdag 16 en zaterdag 17 september. Goed nieuws: er zijn nog steeds tickets beschikbaar.

Vrijdagavond is er al een gratis spektakel, dat om 20.30 uur start. Dan is er aan de oevers van de Gras- en Korenlei een openluchtconcert waarbij oost en west in een opwindende dialoog gaan. “Het Armeense The Naghash Ensemble combineert de mystiek van Armeense volksmuziek met de energie van rock en jazz”, klinkt het. “Samen met componist John Hodian en ons eigenste Symfonieorkest Vlaanderen zorgen ze voor een begeesterende mix van filmmuziek, klassiek, jazz en hun traditionele klanken.”

Vuurwerk

Zaterdagavond om 21.30 uur is het opnieuw prijs aan diezelfde oevers. Dan is er het slotconcert met ‘9000 Youth Collective’, jong talent geselecteerd door Frederik Sioen en Osama Abdulrasol. Dat wordt gecombineerd met de flamencogroep van Irene Àlvarez en met intermezzo’s van de Gentse topballerina Nina Tonoli, en afgesloten - uiteraard - met vuurwerk. Niet te missen dus.

Volledig scherm Het vuurwerk van OdeGand, altijd spektakel © Wannes Nimmegeers

Bootjes

Zaterdag overdag zijn er nog tien (betalende) routes doorheen de stad uitgestippeld, waarbij telkens op drie locaties een concert van 45 minuten wordt bijgewoond, telkens om 14 uur, 15.45 uur en 17.30 uur. De routes Kobalt, Vuur en Goud zijn met een boottocht, de anderen zonder. Concerten zijn er onder meer in de Boekentoren, NTGent en de Sint-Jacobskerk. Enkel de routes ‘Vuur’ en ‘Honing’ zijn al uitverkocht.

Volledig scherm OdeGand in 2015. Zelfs als het regent, wat komende zaterdag het geval zou kunnen zijn, is er eigenlijk geen probleem © Wannes Nimmegeers

Cultuurmarkt

Zaterdag is er ook de intussen befaamde Cultuurmarkt op de Kouter (11 - 17 uur), waar elke zichzelf respecterende speler zichzelf en zijn programma kan aanprijzen bij de Gentenaar. Voor de kinderen is er een Kids OdeGand, maar die is er pas op 25 september. Dan zijn er twee verschillende voorstellingen voor kinderen van 4 tot 104 jaar, telkens op twee momenten.

Eén echt startschot voor het cultuurseizoen is er dus niet meer. De klassieke tuinconcertjes van Whispering Leaves waren er al op 11 september, het openingsconcert in een bomvolle kathedraal was er maandagavond. Daarin brachten de dove Ierse percussioniste Evelyn Glennie en het Zweedse ensemble O/Modert een ode aan de tijd.

Alle mogelijke info: www.gentfestival.be en www.odegand.be

