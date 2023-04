Culturele benefiet voor Sint-Vincentius met Helmut Lotti, Maaike Cafmeyer en Kristien Hemmerechts

Update Raul (9) doodgesla­gen en gedumpt in Houtdok in Gent: moeder aangehou­den, stiefvader op de vlucht

Het levenloze lichaam dat gisteren in het Houtdok in Gent werd aangetroffen, is dat van de negenjarige Raul, een jongen uit een Roemeens gezin. Dat bevestigt het parket. De jongen overleed begin dit jaar na zware mishandelingen en werd in een sportzak in het water gedumpt. Een sms en verklaringen van zijn zus (11) leidden de politie uiteindelijk naar J.M. (30), de moeder van de jongen en haar voormalige vriend N.C.. J.M. werd intussen aangehouden op verdenking van doodslag en lijkverberging, de man is nog op de vlucht.