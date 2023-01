‘Cool Abdoul’-acteur Idries Bensbaho (25) graaft naar zijn verleden in nieuwe docu: “Gastarbeiders zijn deel van het Gentse DNA, én van het mijne”

GENTIdries Bensbaho (25) heeft een Ensor-nominatie op zijn cv voor zijn rol als Morad ‘Cool Abdoul’ en ook zijn volgende project heeft een opvallend Gentse smaak. Hij duikt ervoor in zijn eigen verleden en dat van Gent, met een docu over de gastarbeiders in onze stad, zoals op de oude UCO-site. “We missen een stuk van het verhaal. Als we die stemmen willen horen, is het nu of nooit”.