Controversiële filmvoorstelling aan KASK-studenten afgelast na protest: “Kunnen niet garanderen dat voorstelling in alle veiligheid kan plaatsvinden”

Gent Veldstraat is hoek kwijt: “Het is een oud gebouw, het was beter om het volledig af te breken”

Er is een hoek af van de Veldstraat, letterlijk. Het volledige bouwblok op de kruising met de Zonnestraat is plots weg. Enkel een deel van een gevel, waar je nu dwars door kan kijken, is blijven staan. “De klant wilde een kelder en die was er niet”, klinkt het bij het bouwbedrijf.

9:45