Controle wijst uit: Blaarmeersenwater nog steeds veilig om te zwemmen

De Blaarmeersen is in Gent nog steeds de enige plek waar je in open water mag zwemmen. De Watersportbaan, het Houtdok, het water aan het Keizerspark, het water aan de Spanjeveerbrug in Sint-Kruis-Winkel, als het warm is duiken de Gentenaars overal in, maar dat is dus verboden. “De kwaliteit van het water in de Blaarmeersenvijver wordt wekelijks gecontroleerd op woensdag”, zegt sportschepen en waarnemend burgemeester Sofie Bracke (Open Vld). “Ook nu blijkt alles nog onder controle te zijn. Er is geen blauwalg in de zwemvijver aanwezig, gelukkig maar. De Gentenaars kunnen er dus verkoeling zoeken op deze warme dagen.”