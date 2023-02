Controle op alcohol en drugs achter het stuur na Zillion Projexxx en Charlotte De Witte in Flanders Expo: bestuurder twee keer betrapt

Om strategische redenen werden de controleacties zowel zaterdag als zondag in de vroege uurtjes georganiseerd, namelijk tussen 5 uur en 8.30 uur. In totaal passeerden 996 bestuurders de controlepost in de nabije omgeving van Flanders Expo.

36 bestuurders reden onder invloed van alcohol, bij 3 bestuurders ging de politie over tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Verder werden 32 bestuurders via een speekseltest gecontroleerd op drugs. “In 15 gevallen was de test positief. Wie positief test op drugs in het verkeer moet onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen.” Opmerkelijk: na de controle betrapte de politie echter één van de chauffeurs die positief testte op drugs en van wie het rijbewijs onmiddellijk was ingetrokken opnieuw achter het stuur. “In opdracht van het parket werd zijn voertuig getakeld.”