Containerdorp voor vluchtelingen wordt in gebruik genomen, vanaf juli ook plaatsen in WZC Ter Rive

GentDrie Oekraïense gezinnen nemen deze week hun intrek in het containerdorp op de terreinen van de HOGENT op de campus Schoonmeersen, vlakbij het Sint-Pietersstation. De stad Gent heeft die bestaande containers ingericht, en 61 vluchtelingen kunnen daar terecht. Als dat dorp vol is, zijn er ook plaatsen voorzien in rusthuis Ter Rive.

Sinds de start van de oorlog hebben 865 vluchtelingen uit Oekraïne zich aangemeld in Gent. 302 daarvan verblijven bij Gentse gastgezinnen die zich hebben aangemeld via #Plekvrij. Naar schatting verblijft een 450-tal Oekraïense vluchtelingen bij familie en vrienden. Daarnaast voorziet de stad ook kleinschalige collectieve opvang, zoals in het Prinsenhof, waar momenteel 41 vluchtelingen uit Oekraïne verblijven.

Uitstroom

“De vluchtelingenstroom is afgevlakt, slecht met mondjesmaat komen nog nieuwe mensen toe”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Wat we nu wel zien, is uitstroom bij de gastgezinnen. Dat is ook logisch, zij stelden hun huis open voor mensen in nood, maar de crisis blijft duren, en dat begint uiteraard te wegen op het gezinsleven. De #plekvrij-gezinnen in Gent zijn allemaal gescreend, en dat loopt vlot. Maar voor zij die aangeven dat de opvang begint door te wegen, of voor Oekraïense gezinnen die zelf meer privacy willen, voorzien we als stad andere mogelijkheden. De opvang in het Prinsenhof zit vol, daarom openen we nu het geplande containerdorp aan de Schoonmeersen. Drie gezinnen nemen daar deze week hun intrekt, er is uiteindelijk plaats voor 61 mensen.”

Volledig scherm Een gemeenschappelijke container © RV / Stad Gent

De voorbije maanden heeft de stad Gent de containers ingericht en klaargemaakt. Er is ook een gemeenschappelijke keuken om samen te koken en een ontspanningsruimte met speelgoed, gezelschapspellen en twee pc’s. Het beheer van het dorp wordt opgenomen door een team van International Organisation for Migration (IOM), een organisatie met veel ervaring in de opvang van ontheemden. Een Oekraïenssprekende coördinator, assistent-coördinator en maatschappelijk werker staan in voor de dagelijkse begeleiding van de bewoners. Een nauwgezette samenwerking met de stad Gent bouwt de brug richting maatschappelijke integratie van de vluchtelingen.

Kostprijs

Ook in Woonzorcentrum Ter Rive worden al kamers ingericht. Daar kunnen vanaf half juli minimaal 35 vluchtelingen terecht. “Behalve het nooddorp en Ter Rive hebben we nog een 200-tal plaatsen achter de hand", zegt de burgemeester, “maar die richten we pas in als de nood zich stelt. Elke opvangplek heeft immers een kostprijs, zelfs al komt Vlaanderen daarin tussen.” Een volledig nieuw containerdorp bouwen in Gent, zoals bij het begin van de crisis werd beoogd, is voorlopig niet aan de orde.

Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen maar nog niet gekend zijn bij de Stad, worden gevraagd zich te registreren. Op die manier kan de stad de gastgezinnen en de vluchtelingen ondersteunen, een inschatting maken van hun noden en eventuele herhuisvesting voorbereiden. Registreren kan via asiel.vluchtelingen@stad.gent of telefonisch via 0473 56 77 80.

Volledig scherm een gemeenschappelijke container © RV / Stad Gent