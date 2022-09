Contactverbod en celstraf van 18 maanden met uitstel voor jongeman (20) die zijn eigen moeder en broer in elkaar sloeg

De eerste feiten dateren van oudjaar 2021. Die dag kreeg hij ruzie met zijn broer. De woordenwisseling eindigde in fysiek geweld. De broer moest enkele klappen incasseren. Het zou het eerste van vele incidenten zijn, want twee maanden later deelde zijn moeder in de klappen. Zij kreeg een flinke duw te verwerken nadat een zoveelste ruzie uit de hand was gelopen.

Huisverbod

Er volgden nog feiten in april en juni. Zijn broer was vaak het slachtoffer, net als diens vriendin. Als gevolg van de vele incidenten kreeg de beklaagde een huisverbod opgelegd. Maar veel trok hij zich daarvan niet aan, want de volgende dag stond hij alweer voor de deur om keet te schoppen. Uiteindelijk werd hij gearresteerd. Sindsdien verblijft hij in de gevangenis. “Het spijt me voor wat er gebeurd is. Het is door mijn druggebruik dat ik zo reageer”, zei de man in de rechtbank.