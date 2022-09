Consternatie over marathon-opening en fakbar Economie: “Eénmalig evenement, wij zijn gewoon een studentencafé”

De Overpoort is opnieuw open en naast de renovatiewerken introduceert de stad ook een nieuwe visie op dé feeststraat van Vlaanderen. Die moet buurtvriendelijker worden de excessen moeten eruit. Zo is er geen sluitingsuur, maar mikt de stad op een conventant, een vrijwillige overeenkomst van de uitbaters, om de deuren te sluiten om 6 of 7 uur ‘s ochtends. In Yucca, het studentencafé van de economie aan het Kramersplein, was een week na die heropening van de Overpoort, het tegenovergestelde aan de gang.

Studentencafé Yucca heropende namelijk na twee jaar verbouwen met een marathon van 48 uur. Elk uur was er ook meteen een andere promo. Nu staat VEK niet bekend voor de bescheiden feestjes. Bij gebrek aan stamcafé nam de kring vorig jaar het Sint-Pietersplein in met een groot feestje. Dit jaar hielden ze de nieuwe Yucca onder de doopvont door het café 48 uur aan een stuk open te houden, met elk uur een andere promotie en een prijs voor wie 48 uur lang in het café bleef.

Feest en plezier, een beetje

Helemaal in lijn met de nieuwe visie op de Overpoort is zo’n marathon natuurlijk niet en dat valt niet overal in even goede aarde, zowel bij uitbaters in de feeststraat iets verderop als elders klonk gebrom over het feestje. “Na twee jaar renovatiewerken en corona gunnen we de Yucca een feestelijke start”, klinkt het bij burgemeester Mathias De Clercq. “Maar we mogen niet blind zijn voor de gevolgen van overmatig alcoholgebruik. We moeten zien dat we goed zorg dragen voor elkaar. Onze horecacoach en studentenpreventiecoach zullen langsgaan om het gesprek aan te gaan met de uitbaters. Ze worden ook terug uitgenodigd voor de alcoholworkshops die de Stad Gent organiseert rond verantwoord schenken. Feesten en plezier maken mag, maar te veel is nooit goed.”

Praeses Laurens De Smet is geschrokken van de reacties. “We zijn gewoon een studentencafé met democratische prijzen en voor de promotie van onze opening hebben we inderdaad één keer 48 uur aan een stuk de zaak bemand. We kregen van Stad Gent geen vergunning om een bar op het Kramersplein te zetten, wat het initiële plan was. Dat wilden we nochtans om de bezoekers wat bij elkaar te controleren. We hebben inderdaad ook elk uur een andere promotie gegeven, maar die is zeker niet altijd alcohol-gerelateerd”.

Geen problemen

Een eenmalige actie dus, maar de VEK heeft wel oren naar de workshops van Stad Gent. “We doen daar elk jaar aan mee en kregen ook al bezoek van de horecacoach. Normaal zijn we tot 3 à 4 uur ‘s nachts open, dat blijft zo. Er waren ook geen problemen, ondanks de vele bezoekers. Toen de politie van Gent kwam controleren, en vroeg om het plein schoon te maken tegen vijf uur ‘s ochtends, hebben we dat ook gedaan”, rondt De Smet af. Intussen begon op het Sint-Pietersplein een ander feestje: de Student Kick-off.

