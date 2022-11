Congolese geschiedenis van naaldje tot draadje: kunstenares Lucie Kamuswekera borduurt turbulente tijden

Drongen Ongeval op E40 ter hoogte van Drongen richting Gent: linkerrij­strook versperd

Er is een ongeval gebeurd op de E40 ter hoogte van Drongen. Richting Gent is de linkerrijstrook daar versperd. Het is aanschuiven vanaf Nevele. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer vanuit Brugge richting Antwerpen aan om te rijden via de A11 en E34.

9:05