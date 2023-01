Compagnie Cecilia heeft een tribune die op 2 minuten tijd helemaal inschuift. “Kers op de taart van deze theaterhotspot”

‘Op den bots’ komt je er niet, bij Compagnie Cecilia. Zij zitten in het gebouw ‘De Expeditie’, en dat ligt nogal verborgen aan de achterzijde van Dok Noord. “Een wegwijzer op de stadsring zou inderdaad handig zijn”, lacht Somers, “maar die zelf zetten, dat mag niet.” Samen met cultuurschepen Sami Souguir huldigde ze vandaag de nieuwe tribune in. Het heeft best wat voeten in de aarde gehad om die te plaatsen.

“Onderaan zit een volledig mechanisme, want de volledige tribune schuift in, op slechts 2 minuten tijd. Alle stoeltjes klappen omlaag, en ook weer omhoog. Bovendien is de tribune rolstoeltoegankelijk, er is een rij voorzien voor rolstoelen, zodat die niet plompverloren voor alle andere mensen worden geparkeerd zoals zo vaak gebeurt.” 240.000 euro heeft de tribune gekost, 350.000 zelfs als alle werken worden meegerekend. De stad heeft dan 75.000 euro aan bijgedragen. “Verder konden we gelukkig rekenen op giften en fondsen van ons publiek, van vrienden en van klanten.”