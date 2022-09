Combinatie van werken en slechte bestuurders veroorzaakt moeilijke ochtendspits aan afrit fly-over

De werken, die voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een veiligere en groenere fietsoversteekplaats moeten zorgen, zullen drie maanden in beslag nemen. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werken opgedeeld in vijf fasen.

Maandagochtend was er van die beperkte hinder echter weinig te merken. Vanaf de afrit van de fly-over was het lang aanschuiven. Langs de ene kant door het verdwijnen van één rijstrook op de Zuidparklaan. Langs de andere kant door drukte op het kruispunt van de Zuidparklaan en de Sint-Lievenslaan. Bestuurders probeerden, terwijl ze zagen dat het kruispunt al volledig vast zat, toch nog snel door het groene licht te rijden. Op die manier blokkeerden ze de weg voor bestuurders die op hun beurt groen licht kregen. Dat is niet toegelaten, zoals in de wegcode neergeschreven staat: “Zelfs indien verkeerslichten het toelaten, mag een bestuurder een kruispunt niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op het kruispunt zou moeten stoppen en aldus het dwarsverkeer zou hinderen of beletten." Omstreeks 10.15 uur kon het verkeer weer op een normale manier hervatten.