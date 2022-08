Combinatie van barbier en café in Gent bestaat kwarteeuw: “Toen ik begon was dit bijzonder, nu is het hip”

GentHet is feest in de Sint-Margrietstraat dit weekend want Bar-Bier, de combinatie van een barbier en een café – bestaat 25 jaar. Toen Dirk Stevens (52) ermee begon was niet alleen de combinatie, maar ook een barbier op zich bijzonder. “Hier en daar werd een baard geschoren, maar toen had je enkel kappers.”

Dat Bar-Bier een combinatie is van een barbier en een café mag je heel letterlijk nemen. Wie binnengaat via de Sint-Margrietstraat komt eerst in een café terecht, compleet met een bar, houten tafels én een discobal aan het plafond. Via het trapje achteraan kom je in het barbiergedeelte terecht. Hier kunnen mannen (en vrouwen) al 25 jaar terecht voor een knipbeurt, maar ook voor een baard- en snoronderhoud.

“Toen ik een kwarteeuw geleden begon als barbier, was dat nog bijzonder”, vertelt Dirk. “Toen had je enkel kappers die af en toe een baard trimden. Terwijl dat heel vroeger heel gewoon was. Tegenwoordig is het weer hip: overal in Gent vind je barbiers.” De combinatie barbier-café blijft echter bijzonder, ook vandaag. “Terwijl barbiers heel vroeger vaak bier aanboden aan hun klanten. Ook winkels en slagers deden dat, terwijl hun klanten wachtten. Barbiers waren ook vaak chirurgijns, maar dat is een ander verhaal.”

Peter, die al zeven jaar naar Bar-Bier komt om zijn haar te laten knippen, gniffelt terwijl hij van zijn Orval drinkt. In het ander vertrek schenken de zonen van Dirk frisdrank, koffie en thee in. Deze zaterdag is er ook taart want Bar-Bier bestaat 25 jaar. “Dat vieren we met de Augstijnfeesten. Vijf jaar geleden heb ik dat opgestart met wijnbar Evín, om de 20e verjaardag te vieren van Bar-Bier. De buren waren zodanig enthousiast dat het een jaarlijks feest is geworden.”

