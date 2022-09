‘Collectie van de Gentenaar’ krijgt Vlaanderen Digitaal Award voor duurzaamheid

De bedoeling van de Collectie van de Gentenaar is om samen met de Gentenaars een digitale collectie van het Gentse culturele erfgoed aan te leggen. Op www.collectie.gent staan bijna 60.000 erfgoedobjecten uit de collecties van Gentenaars, Design Museum Gent, STAM, Industriemuseum, Huis van Alijn en Archief Gent. De CoGent-box, het fysieke verlengstuk van de Collectie, reist momenteel door de stad. Nadat hij eerder al halt hield in Wondelgem, is hij momenteel te bezoeken in de wijk Watersportbaan-Ekkergem, achter de Bollekensschool.

De jury prees de Stad Gent omdat ze een grote inspanning levert om een grote hoeveelheid date te ontsluiten op een duurzame manier. “Dit is een mooie erkenning voor Gent als sterke innovatieve speler. De Collectie van de Gentenaar is een uniek project in Vlaanderen dat cultuur, erfgoed, technologie en creatief ondernemerschap met elkaar verbindt. Bovendien een project waar we de Gentenaars heel nauw bij betrekken”, zegt burgemeester Mathias De Clercq over het project.