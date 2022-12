CO2 afvangen en rechtstreeks in zeebodem pompen: Gentse haven werkt aan vooruitstrevend project

CO2 opvangen, vloeibaar maken en vervolgens op een schip laden om het goedje permanent op te slaan in de bodem van de zee. Het lijkt haast science fiction, maar in 2027 wil de Gentse haven starten met de bouw van de infrastructuur. De Europese Commissie maakt nu 9,6 miljoen euro vrij om alvast een grootschalige studie te starten.

Bedoeling is om in de haven een terminal te plaatsen die CO2 opslaat en vloeibaar maakt. Ook wordt nagedacht over een leidingennetwerk tussen Bergen en Gent. Zo moeten ook Waalse bedrijven CO2 kunnen leveren. Jaarlijks wil de haven op die manier 6 miljoen ton CO2 verwerken. Dat komt overeen met ongeveer 15 procent (!) van de industriële CO2-uitstoot in België.

Groen staal

Gasbeheerder Fluxys Belgium, North Sea Port en ArcelorMittal Belgium zetten de Ghent Carbon Hub samen op poten. Dat ook de staalfabriek intekent, hoeft niet te verbazen. ArcelorMittal stelt zo’n 5.000 mensen tewerk, maar is de grootste CO2-uitstoter van Vlaanderen. Tegen 2050 wil het bedrijf géén CO2 meer uitstoten.

ArcelorMittal werkt daarom aan manieren om groen staal te maken. Maar vandaag zijn er nog steeds cokes -lees: bewerkte steenkool- nodig om staal te maken. En dat zal nog even het geval zijn. CO2 afvangen is in tussentijd dan ook de enige oplossing. Maar daar zijn enorme budgetten voor nodig.

“ArcelorMittal Belgium wil tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35 procent verminderen tegenover 2018", zegt CEO Manfred Van Vlierberghe. “De Ghent Carbon Hub is dan ook een essentiële bouwsteen. Samen met Fluxys en North Sea Port ontwikkelen we deze oplossing om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren.”

Meerdere havens

Gent is overigens niet de enige Belgische haven die met CO2 aan de slag gaat. In Antwerpen moet op termijn zo’n 10 miljoen ton per jaar verwerkt worden, in Zeebrugge 20 tot 40 miljoen ton. “Er zijn meerdere projecten nodig om de Europese doelstellingen te halen. Tegen 2030 transportcapaciteit tot 30 miljoen ton CO2 per jaar aan de markt aanbieden”, besluit Pascal De Buck, CEO van Fluxys.

