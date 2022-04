Claudine (74) leert eindelijk fietsen: “ 1 op de 7 volwassenen kan het niet”

GENT Eerste editie van Design Fest Gent van start: tien dagen internatio­naal toptalent

Hoog tijd om u nog eens naar het Designmuseum te reppen, dat is namelijk één van de locaties waar het Design Fest 2022, officieel ‘editie nul’ van start gaat. De grootst opgezette biënnale is voor het designmuseum meteen ook een afscheidsfeestje voor de renovatie. Maar ook in het Industriemuseum, Dada Chapel en langs de Wilde Route kan je het beste internationale design in duurzaamheidsthema ontdekken.

22 april