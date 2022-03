Citadelpark opnieuw vol vuil: “Degoutant, sommige mensen hebben precies geen opvoeding gekregen”

Ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) is kwaad. “Dit is echt degoutant. De hoeveelheid achtergelaten afval tart alle verbeelding. Sommige mensen hebben precies geen opvoeding gekregen. Iedereen die daar mee voor gezorgd heeft, mag zich diep schamen””, klinkt het bij De Clercq. “Vanaf april zetten we anonieme controleurs in die onmiddellijk en zonder waarschuwing beboeten bij het achterlaten van zwerfvuil. Voor meerderjarigen gaat het om minstens 120 euro. Dit moet echt gedaan zijn. Ik ga ook vragen aan de politie om extra te patrouilleren en te bekijken om de sluikstortcamera’s daar in te zetten. Maar het begint bij de juiste mentaliteit. Heb je afval: gooi het in de vuilbak of doe het mee naar huis. Zo moeilijk is dat niet.”