Circusact tijdens Gentse Feesten loopt fout af: acrobate valt naar beneden, voorstelling vroegtijdig stopgezet

Dit maakt onze Feesten écht Gents: onze onmisbare gids voor een zalige tien dagen en nachten

We kunnen ze ruiken, we kunnen ze bijna voelen, en in de straten is het al duidelijk zichtbaar: de Gentse Feesten komen eraan! Het is al een jaar geleden dat je zomaar iemand ‘tegen uwen gilet’ mocht trekken op de Vlasmarkt, dat je mocht brullen op Sint-Baafsplein, zingen op de Korenmarkt, feesten op het Braunplein, dansen op het water aan de Graslei en zoveel meer. En dat de Gentse Feesten niet meer ‘Gents’ zouden zijn? Zeker wel, en wel hierom.