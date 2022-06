Chef van gerenommeerd restaurant in Gent lanceert nieuwe spirit: “Zoals een Aperol, maar dan beter”

GentAmper 28 is hij, maar chef Hannes Vandebotermet van het gerenommeerde restaurant Lof in Gent, scheert al jaren hoge toppen. Nu pakt hij uit met een nieuwe spirit, samen met zijn broer Pepijn en twee vrienden. “Het is als Aperol maar dan beter”, zegt hij over Duno Bitter. “Op basis van duindoornbessen, wat je enkel aan de kust kan vinden.”

Hannes is al vijf jaar chef in Lof in het Reylof-hotel. Het verhaal van Duno begint een tweetal jaar geleden. “Ik wilde een likeur ontwikkelen met mijn broer Pepijn”, begint hij. “Normaal is dat op basis van citrusvruchten, maar wij kozen voor de duindoornbes, aangezien we van de kust zijn en dat enkel daar te vinden is. Het zit boordevol vitamine C, en toch zijn wij de eerste die er een spirit van maakten.”

Om daar te geraken, heeft Hannes wel 50 tot 70 testers gemaakt. De keuken van zijn mama stond vol. “Ik ben al jaren bezig met eten, maar ik wilde ook een drankje ontwikkelen waar ik mezelf mee kon onderscheiden. Een likeur zonder toegevoegde aromaten, puur natuur.” Twee vrienden, Charly Braet en Bram Delva, waren zodanig enthousiast dat ze mee in het bedrijf stapten. Duno likeur was officieel geboren.

Een dik jaar na de lancering zijn er al meer dan 15.000 flessen van verkocht. Je kan het bestellen in heel wat restaurants, maar ook in winkels zoals Cru, bakkerijen, viswinkels, tot klerenwinkels toe. “Het afgelopen jaar hebben we ook een confituur op basis van duindoornbes gelanceerd en twee weken geleden zijn we met een nieuwe drank naar buiten gekomen: Duno bitter. Dat is zoals een Aperol, maar dan beter. Opnieuw zonder toegevoegde smaken. Honderd procent bes.”

Hannes, Pepijn, Charly en Bram zijn daarmee zeker nog niet uitgeraasd. Ze broeden nog op allerlei plannen, maar houden die voorlopig nog geheim. “Houd ons zeker in de gaten zou ik zeggen, en geniet intussen van onze likeur of bitter. De ene is heerlijk met tonic, de andere met cava. Met goed wat ijsblokken bij, daar wordt een mens gelukkig van.” De Duno likeur kost net geen 30 euro, de Duno bitter net geen 25 euro. Santé!

