Chef van Cochon de Luxe is terminaal, en toch wil hij restaurant nog heropenen. “50 geplande jaren in 2 à 3 jaren bundelen, dat vraagt wat organisatie”

Het was met volle goesting dat Tom en zijn vrouw Alison Roels (34) hun zaak in de Brabantdam in mei vorig jaar heropenden, al was het dan enkel op het terras. De opeenvolgende lockdowns hadden er stevig ingehakt, dus het koppel stond te popelen om opnieuw aan de slag te gaan. Alleen werd Tom kort daarna ziek. Het verdict: uitgezaaide darmkanker. Cochon de Luxe ging weer dicht, en Tom ging aan de chemo. Zijn humor verloor hij niet, in de columns die hij op sociale media postte, lachte hij geregeld om zijn situatie. Zelfs in zijn meest recente column mag er nog gelachen worden, al is de inhoud loodzwaar. Tom heeft maar 2 of 3 jaar meer te leven.