Chef Ruben (30) neemt De Pastorie in Zevergem over: “Een eigen restaurant is een kinderdroom die uitkomt”

ZevergemIn een tijd waarin niemand nog in de horeca lijkt te willen werken, waagt Ruben Lamiroy (30) net wél de stap, en met volle overtuiging. De jonge kok neemt De Pastorie in Zevergem over, een bloeiende zaak met een prachtige tuin, waarvan uitbaters Pascal Vandenheulen en Caroline Poppe naar het buitenland verhuizen. Hun laatste weekend draaiden ze samen met Ruben, ze vertrekken met een gerust hart. “De zaak en onze klanten zijn in goede handen.”

Dat hij ooit een eigen restaurant zou openen, wist Ruben als kind al. “Mijn mama was ook chef, het zit dus in de genen”, lacht hij. “Ik heb ook al vroeg de keuze gemaakt voor het PIVA, de hotelschool van Antwerpen. Zelf ben ik afkomstig van Kontich, ik woonde de laatste jaren in Lokeren, en nu verhuis ik naar Zevergem. Want net als Pascal en Caroline deden, zal ook ik boven de zaak wonen, samen met mijn vriendin.”

Volledig scherm De Pastorie: Caroline Poppe en Pascal Vandenheulen laten hun zaak met een gerust hart over aan Ruben Lamiroy © VDS

Volledig scherm Een gerechtje van de hand van Ruben Lamiroy: een aan 62 graden gepocheerd hoeve-ei met artisjok, noordzeekrab en een mousselinesausje © VDS

Eerste Kok

“Ik droomde dus altijd al van een eigen zaak, en ik heb intussen ook voldoende ervaring om op eigen benen te staan. Ik ben dertig, en vond het tijd. Alleen is het niet evident om gewoon van nul te starten. Daar heb je een stevig startkapitaal voor nodig, en dan moet je hopen dat de klanten jouw zaak zullen vinden. Toen ik dus te horen kreeg dat De Pastorie stond over te nemen, was ik heel geïnteresseerd. Het klikte meteen met Pascal en Caroline, en bovendien sluit hun stijl perfect aan bij wat ik wil. Ik wil geen brasserie of eethuis, maar een echt restaurant met een hoogstaande keuken.”

“Ruben is een toffe kerel met de juiste capaciteiten”, vinden ook Caroline en Pascal. “Hij haalde de titel ‘Eerste Kok van België 2021' binnen, dus hij is écht wel een fenomeen in de keuken. We hoeven hem niks te leren. We weten dus dat de zaak die we zo lang hebben uitgebouwd en gekoesterd, bij hem in goede handen is. Hij weet van aanpakken en is aangenaam in de omgang. Wij zien en voelen dat het goed zit. Wij kunnen dus met een gerust hart naar Spanje verhuizen.”

Volledig scherm Ruben Lamiroy aan het werk in de keuken van De Pastorie in Zevergem © VDS

Personeel

Ruben heeft geen wilde plannen met De Pastorie. “De naam blijft, het logo blijft, de stijl blijft, het concept blijft, dus ik hoop dat ook de vaste klanten blijven. Alleen de openingsuren ga ik veranderen. Uiteraard zullen de gerechten in de toekomst wel meer ‘mijn draai’ krijgen, elke chef heeft tenslotte zijn eigen handelingen. Maar De Pastorie blijft De Pastorie, waar je niet van de kaart kan kiezen, maar het menu van de chef eet: een zeven-gangenmenu in het weekend, een vijf- tot zeven-gangenmenu op weekdagen, en een aangepaste lunch met drie of meer gangen.”

Wat Ruben wel nog zoekt, is een zaalverantwoordelijke. “Mijn vriendin werkt in het UZ Jette, en zal dat blijven doen”, zegt hij, “al zal ze in het weekend wel af en toe meewerken hier. Maar ik zoek dus inderdaad nog iemand om op te dienen in dit mooie pand.” Niet dat hij er alleen voor staat: Marlon, de rechterhand van Pascal in de keuken, blijft, en ook Florian, de zoon van Caroline, zal meedraaien in de zaak.

De Pastorie met Chef Ruben Lamiroy opent op 9 juni de deuren. Op dinsdag en woensdag zal de zaak gesloten zijn, lunch en diner is er op maandag, donderdag en vrijdag, op zaterdag is er enkel diner, op zondag enkel lunch. Alle info: www.pastorie.be, wie interesse heeft om in De Pastorie te werken, kan mailen naar info@pastorie.be.

