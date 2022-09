Chef Cederic (38) opent elegante Parijse bistro in Gent: “Hier kook ik voor mijn gasten, niet voor de gidsen”

Buiten razen er auto’s, fietsers en voetgangers voorbij, maar binnen is het heerlijk rustig bij Ce’s Arts, het nieuwe restaurant op de Kortrijksesteenweg. Aperitieven kan in een zeteltje naast de betegelde bar, erna kan je verhuizen naar een ronde tafel of een lange rode bank. Achteraan zit de keuken waar chef Cederic De Mey (38) elke avond het beste van zichzelf zal geven vanaf donderdag.

De Mey werd opgeleid in Ter Groene Poorte in Brugge en trok daarna naar Frankrijk. Vier jaar lang werkte hij in Hotel Cheval Blanc tot hij doorschoof naar de Provence om in het restaurant van Wout Bru te werken. Na drie jaar kwam hij weer dichter bij huis wonen om Groenmarkt 13 van Seppe Nobels mee op te starten, voor hij zijn eigen restaurant begon in Zottegem: C-Jules. Later vormde hij het oud stationsgebouw van Oudenaarde om tot Gare-C: een feestzaal met catering. Vanaf donderdag verrast hij ook de Gentenaars met zijn kookkunsten.

Ce’s Arts zit waar vroeger een bank was, vlakbij de kleine ring. “Drie jaar geleden heb ik hier al een pop-up gehouden onder de naam Beaux-Arts”, vertelt de chef. “De eigenaar van het gebouw was zodanig tevreden dat hij vroeg om een vast restaurant te beginnen. Ik wist door de pop-up dat het een heel goede locatie was, dus ik heb met veel plezier ‘ja’ gezegd.” Drie jaar later is Ce’s Arts klaar om open te gaan.

Doorheen de week zal je hier à la carte kunnen bestellen, zowel ’s middags als ’s avonds. De Mey baseert zich op de Franse keuken en geeft daar zijn eigen twist aan. Zo kan je tartaar van zeebaars met kroepoek van inktvis bestellen of beignets met bloemkool. Ook de ravioli met Bretoense kreeft en de bouillabaisse met noordzeevis, schelpjes, langoustine en toast met rouille spreken tot de verbeelding. “Ik heb altijd in de gastronomie gezeten, maar ik wilde verder met een bistro, waar eenvoudige, lekkere gerechten koning zijn. Hier kook ik voor mijn gasten, niet voor de gidsen. Het mag allemaal wat losser zijn, niet te afgelekt.” In het weekend is er een menu voorzien.

Laat je je graag verrassen? Dan kan je de chef’s table reserveren, vlak naast de keuken. “Daar krijgt de keuken carte blanche”, glundert De Mey. “De gasten weten totaal niet wat ze voor hun neus gaan krijgen, maar we hallen alles uit de kast voor hen.” Nog handig om te weten: Ce’s Arts is makkelijk te bereiken. Het ligt vlakbij het station, er zijn fietsenrekken op een paar meters tappen en er is voldoende parking in de buurt. Meer dan genoeg redenen om eens langs te gaan.

Ce’s Arts, Filips Van Marnixstraat 1, 9000 Gent. Vanaf donderdag 8 september open van woensdag tot en met zaterdag van 12 tot 13.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Op zondag enkel ‘s middags.

