Chauffeur verliest controle en ramt geparkeerde wagen

Fietsers overladen met applaus in Gent: “We toveren een glimlach op elk gezicht”

Het is nationale fietsapplausdag, en dat was vrijdagochtend ook in Gent te merken. Op meer dan tien plaatsen in de stad werden fietsers overladen met applaus. De Gentse Fietsersbond mikte dit jaar bewust op de deelgemeenten.