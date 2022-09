Chauffeur Ilyass (28) ontwikkelt eigen Gentse taxi-app: “Uber krijgt ons niet klein”

“We bestaan sinds begin april en onze app is inmiddels al 3.000 keer gedownload”, glimlacht Ilyass Sarrokh (28). Bij een koffie vrijdagmiddag checkt de taxichauffeur uit Wondelgem hoe het staat met de strijd Taxi 222 - Uber. “Wij hebben vier taxi’s rondrijden op dit moment. En kijk: Uber heeft er evenveel. ‘t Is even gelijkspel (lacht).”

Ilyass is inmiddels zo’n zeven jaar taxichauffeur. Hij stampte het bedrijf Taxi 222 uit de grond en heeft nu ook een eigen app, waar ook andere Gentse sectorgenoten mogen op aansluiten. Net als bij Uber mag iedereen op eigen houtje beslissen wanneer ze wel of niet beschikbaar zijn voor ritjes.

Bedoeling is om 24/7 een aanbod te hebben. “Momenteel werkt een dertigtal Gentse taxichauffeurs met ons samen. Mijn eigen vier wagens zijn uiteraard aangesloten, maar er zijn dus ook veel anderen verbonden. Je moet weten: 30 is best veel. Er zijn zo’n 250 erkende bestuurders. Maar de helft werkt al voor V-Tax (de grootste speler, red.).”

De app geeft een prijsindicatie van hoeveel de rit zal kosten. "Het uiteindelijke bedrag zal nog geen vijf procent afwijken van de schatting", aldus Ilyass.

Anders dan Uber mikt Taxi 222 naast particulieren ook op bedrijven. “Bij ons kan je achteraf via factuur betalen”, weet Ilyass. “Dat is niet alleen handig voor de boekhouding. Ook vermijd je gedoe als je een van jouw klanten een taxi wil laten nemen. Alles online regelen, is veel logischer in deze tijden.”

Ook spaart de app chauffeurs een massa tijd uit. “Je wil niet weten hoeveel telefoontjes we krijgen met de vraag waar de taxi blijft. Nu kunnen klanten dat mooi volgen in de app. Verder kan je na de rit een score geven aan de bestuurder. Heb je klachten, dan spreek ik hem of haar daar persoonlijk op aan.”

Nog belangrijk voor taxichauffeurs is de koppeling met Chiron. Dat is een centrale databank van de Vlaamse overheid waar alle ritten in geregistreerd worden om zwartwerk tegen te gaan. “Uber is hier niet mee in regel en overtreedt eigenlijk de wet. Bij ons staat alles netjes op papier. Helder voor klant en chauffeur.”

“Ik hoop nu nog meer Gentse taxichauffeurs te overtuigen”, zegt Ilyass. Daarnaast roept hij de Gentenaar op om te kiezen voor erkende bestuurders. Dus niet voor de Amerikaanse multinational Uber. “Ik ben realistisch”, besluit hij. “Uber platleggen is onmogelijk. Maar we moeten maken dat Uber ons niet platlegt.”

