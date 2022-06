Charlene opent eerste veganistische bakkerij in Gent, en de koeken zien er heel apart uit: “We hebben ze heruitgevonden”

GentHier en daar kon je al koffiekoeken zonder eieren en boter krijgen in Gent, maar een bakkerij waar het volledige aanbod plantaardig is, dat was er nog niet. Al is dat niet het enige wat de nieuwe bakkerij/koffiebar van Charlene De Buysere (33) zo bijzonder maakt. Samen met patissier Norman Willain (28) ontwikkelde ze koeken die er anders uitzien dan normaal.

Dat ze goed bezig is, Charlene De Buysere (33). Een paar jaar geleden opende ze haar eigen koffie- en lunchbar met branderij aan Dok Noord, in december begon ze ook een koffie- en boekenwinkel in de Voldersstraat en morgen gaat ze met een nieuwe bakkerij/koffiebar van start in het centrum. De eerste volledig veganistische bakkerij van Gent.

“Ik mag al een paar jaar geen vlees en lactose meer eten voor mijn gezondheid, en ik heb dat doorgetrokken naar de verschillende zaken”, legt Charlene uit. “In de lunchbar in Dok Noord serveren we enkel veganistische gerechten, in de koffiewinkel werken we enkel met plantaardige koffiekoeken. Dat is de toekomst: we gaan allemaal onze voetafdruk naar beneden moeten halen, en plantaardig eten is daar deel van. Plus, bij ons merk je het verschil. Onze koffiekoeken smaken even lekker als gewone koffiekoeken.”

Het oog wil ook wat

Qua smaak is er geen verschil, maar de koffiekoeken van Way zien er wel anders uit dan normaal. De croissants zijn niet maanvormig, maar langwerpig en dichtgeplooid. Ook de chocoladekoeken, kaneelrollen en andere koeken zien er zo uit. “We hebben ze heruit gevonden”, grinnikt patissier Norman Willain (28). “We hebben onze eigen vorm ontwikkeld. We hebben daar ook speciale bakvormen voor laten maken.”

Toch blijft smaak het allerbelangrijkste voor Norman en Charlene. “We gaan voor fijne, kwalitatieve patisserie, met een ruwe afwerking. Terug naar het rustieke, weg van het afgelekte.” Vanaf volgende week zal je hier ook taartjes kunnen krijgen, onder andere met citroen of zelfgeplukte aardbeien van boerderij Grondig in Heusden.

Pal in het centrum

Nog bijzonder aan de nieuwe bakkerij: de ligging. In het midden van de stad: op de hoek van Onderbergen en de Jakobijnenstraat. Zeven jaar lang zat koffiebar Moor & Moor hier, tot de eigenaar besloot om Gent in te ruilen voor Frankrijk. Charlene en haar team hebben het hoekpand de afgelopen weken van kop tot teen onder handen genomen. “Enkel de vloer en de bar tegen het raam hebben we behouden”, lacht ze. Waar rekken stonden, vind je nu een lange, betonnen toog. Achteraan is een open keuken waar je Norman aan het werk kan zien.

Buiten vinden zonnekloppers nog steeds een terras. Hier kunnen ze genieten van een lekkere koffiekoek of taart, gepaard met heerlijke koffie – gebrand in Dok Noord – of thee. In de namiddag kan je hier ook aperitieven: op de kaart vind je een lekkere natuurwijn, bier en zelfs enkele hapjes. “Lore Snauwaert, onze chef in Dok Noord, gaat dips en andere lekkernijen voorzien voor hier. Norman gaat op zijn beurt elke dag vers gebak voorzien voor onze andere vestigingen.” Of hoe Way Gent aan het veroveren is.

Way bakkerij, Jakobijnenstraat 7, 9000 Gent. Open van maandag tot zondag, van 8 tot 20 uur.

