César (11) leidt zélf klasgenootjes rond op Design Fest 2022

De 34 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van Muzich Leerthuis Melopee luisteren aandachtig naar César Van Gils (11). Hij vertelt over de opzet van het Design Fest, waar duurzaamheid dit jaar het sleutelwoord is. In het nest op de eerste verdieping van het Design Museum is er een introductie, nadien neemt hij zijn klasgenoten mee op sleeptouw door het museum.

“De leerlingen moeten elk jaar een levende spreekbeurt organiseren. Daarbij moeten ze op locatie een stukje vertellen, zoals César hier doet over het Design Fest. Hij heeft zelf de organisatie gecontacteerd om te vragen of we mochten langskomen en zocht ook op hoe we het makkelijkst van en naar het Design Museum konden raken”., legt juf Loes uit. De organisatie was alvast opgetogen met het enthousiasme van de leerlingen, ze maakten dan ook met plezier een plekje vrij in één van de installaties. Performance in een installatie én dan ook nog eens educatief verantwoord: da’s volgens ons een geslaagde opdracht.