Cecilia (60) viert tien jaar de intiemste galerij aan de Kraanlei: “Wij spreken de taal van de kunst”

GENTChampagne en hapjes op Kraanlei 55, want tien jaar geleden ging daar kunstgalerij Cecilia Jaime open tijdens de Gentse Feesten. Bezielster en naamgever Cecilia kwam via Argentinië en Parijs in Gent terecht, waar ze samen met man Luc, een theateracteur, de galerij opende. “Tijdens corona kreeg ik meer tijd voor mijn kunst, maar ik ben blij dat ik opnieuw contact kan houden”.

De kleinste en gezelligste kunstgalerij van Gent, dat is Cecilia Jaime, genaamd naar de kunstenares die ook cureert op de Kraanlei. Cecilia en haar man Luc Rogiest runnen al tien jaar de galerij, waar ook de werken van Cecilia zelf een plaats krijgen. Tien jaar geleden, voor haar vijftigste verjaardag, begon Cecilia aan een nieuw hoofdstuk. Naast haar eigen schilderijen is ze nu al tien jaar facilitator van up and coming talent.

Klimmen en groeien

“Niets zo fijn als artiesten die bij mij voor het eerst exposeren, te zien klimmen en doorgroeien. Het is een pijnpuntje voor veel jonge kunstenaars, vers van de academie. Jezelf verkopen, dat is gewoon niet evident”, zegt Cecilia. “Dat kan ik dan weer goed. Alle artiesten in deze galerij hebben een link met Gent. Hun werk moet mij natuurlijk aanspreken, maar het moet ook maatschappelijke relevantie hebben, het moet een reflectie van de tijd zijn. Velen onder hen hebben ook een internationale toets”. Net zoals Cecilia Jaime zelf, die uit Argentinië afkomstig is en maar al toe goed weet hoe het is om in een vreemd land op te starten.

Cecilia en haar man Luc strandden in Gent toen ze kinderen kregen. De twee ontmoetten elkaar in Parijs, toen Luc er schitterde in een voorstelling van ‘Evita’, naar het levensverhaal van Argentijnse presidentsvrouw Evita Peron. “Een coup de foudre. Hij sprak geen Spaans en ik nauwelijks Engels, maar per brief bouwden we toch een relatie op. We spraken de taal van de kunst. Toen we kinderen kregen en ons leven veranderde, kozen we toch voor een stabiele plek. Het werd Gent, de thuisbasis van Luc.”

Volledig scherm Voor de deur van Cecilia Jaime © svwg

Nog tien jaar erbij

De galerij, op een toplocatie in het centrum, is ook waar zij wonen. Het koppel runde er tot voor de coronacrisis ook een B&B en bar. “Tijdens de jonge jaren van onze kinderen keerden we ons naar onszelf, rond mijn vijftigste hebben we ons gezicht naar de Kraanlei en het water gedraaid, met de galerij als resultaat”. De bar en B&B bestaan niet meer, Cecilia is wel nog steeds een succesvol beeldend kunstenaar. Haar eigen schilderij staat ook geëtaleerd achter de toonbank. Een imposant werk dat doet denken aan lavendelvelden in Frankrijk of de Argentijnse pampas.

“Tijdens de coronacrisis ben ik meer landschappen gaan schilderen, je merkt dat de vraag over een terugkeer naar mijn thuisland er een beetje in zweeft. Tegelijk had ik toen ook een expositie in Frankrijk. We kregen als kunstenaar veel tijd in de crisis, maar ik ben toch blij dat we opnieuw kunnen exposeren”, klinkt het. De galerij blijft voor Cecilia dan ook een thuisbasis om ook met andere artiesten in contact te staan. “We zullen wellicht de komende jaren wat schuiven met het aantal artiesten, de laatste jaren zijn er zeker 50 de revue gepasseerd. Met de groepstentoonstelling van 15 van ‘onze’ artiesten voor deze verjaardag, bouwen we een feestje. En dan gaan we nog tien jaar door, zeker!”

Volledig scherm De groepstentoonstelling is een goede manier om 10 jaar galerij te vieren © svwg

Er loopt in de galerij momenteel een groepstentoonstelling van vijftien artiesten. Je kan er onder meer werk van Valery Vermeulen gaan bekijken.

