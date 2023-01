Cargo Velo levert 60.000ste e-commerce-pakje in Gent, minster De Sutter maakt 130.000 euro vrij om fietskoeriersector te professionaliseren

Cargo Velo mag nog een jaar in hun ‘hangar’ aan de Stropkaai blijven, maar is op zoek naar een nieuwe, ruime locatie vlakbij de stad. “Sinds 2020 leveren we ook pakjes die online besteld zijn tot aan de voordeur”, zegt CEO Sander Vandenberghe. “In dat jaar ging het nog om 8 procent van het totale aantal leveringen, in 2022 zijn pakjes uit e-commerce goed voor meer dan 30% van onze omzet. Met klanten als Krëfel en Nespresso kiezen, naast kleine lokale e- commerce spelers, ook grotere bedrijven voor hun 100% duurzame levering per fiets. We zijn sneller dan bestelwagens, ecologischer en bieden een persoonlijke service. Dat zijn doorslaggevende elementen waarom klanten blijven kiezen voor ons.” Ook Groen-minister Petra De Sutter ziet het grote potentieel van fietskoeriers voor stedelijke logistiek. “Er zit nog veel groeimarge in leveringen per fiets”, zegt ze. “Fietskoeriers vormen een jonge sector in ons land en zoeken hun weg. Om de sector verder te professionaliseren, trek ik samen met Mobiliteitsminister Gilkinet ruim 130.000 euro uit. De noodzaak is er immers om de beroepsvereniging van de fietskoeriers, Belgian Cycle Logistics Federation (BCLF), te professionaliseren. We geven de pakjeskoeriers op de fiets een duw in de rug.” Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw mocht het 60.000ste pakje via e-commerce met een Cargo Velo aan huis bezorgen.