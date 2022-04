Cannabisplantage opgerold in centrum Gent: “Tien personen gearresteerd die plantages opzetten in Oost- en West-Vlaanderen”

GentIn de Zwijnaardsesteenweg in Gent werd dinsdag in de vroege ochtend een cannabisplantage opgerold. De federale politie deed de ontdekking in het kader van een breder gerechtelijk onderzoek naar een drugsbende. In totaal werden tien personen gearresteerd.

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft een bende opgerold die verdacht wordt van grootschalige productie van cannabis. De bende was actief in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Tien verdachten zijn opgepakt en worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent.

Tien personen gearresteerd

Het onderzoek ging in november van vorig jaar van start. “Verder speurwerk bracht uiteindelijk een organisatie in beeld die vermoedelijk in Gent, Erpe-Mere en Wervik plantages opgezet had. Tijdens een gecoördineerde gerechtelijke actie op dinsdag 19 april werden simultaan vijf huiszoekingen uitgevoerd in Gent, Erpe-Mere, Aalst en Wervik", klinkt het bij de federale politie.

In Gent werd een actieve plantage ontdekt in het pand van Unique Asia sushi in de Zwijnaardsesteenweg. De eigenaars van de zaak hebben echter niets met de plantage te maken. “Het is bij onze achterburen waar de politie is binnengevallen", reageren ze. “Wij kunnen gelukkig onze zaak open doen zoals gewoonlijk.” Bij de actie van dinsdag werden tien verdachten opgepakt en gearresteerd. Ze worden allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.