Camping Blaarmeersen wordt hippe plek met lodges, glampingtenten en een ‘biopool’: “Betaalbaar en toegankelijk voor iedereen”

Dat Camping Blaarmeersen aan een stevige upgrade toe is, zal niemand ontkennen. Het centrale gebouw is helemaal uitgeleefd, en zal worden afgebroken. Ook alle sanitair wordt vervangen. “Maar we gaan de camping ook vergroenen”, belooft Parcifal Coeman. Hij kent het klappen van de zweep, hij is immers ook eigenaar van Holiday Village in Knokke-Heist. “We gaan van 350 plaatsen naar iets minder dan 300, en kiezen resoluut voor duurzaam. Zo gaan we het centrale inkomgebouw vervangen door een houten gebouw, met horeca, seminarieruimtes en deels overdekte speeltoestellen. Dat zal nog niet deze zomer zijn, we hopen dat in oktober te kunnen doen.”