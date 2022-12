Cameraschild Gentse lage-emissiezone wordt uitgebreid: binnenkort ook controle in parkeergarages

Gent Powerbank vat vuur in slaapkamer van woning, brandweer waarschuwt voor gevaar

In de Groendreef is dinsdagochtend brand ontstaan in een woning. Een powerbank vatte vuur in de slaapkamer, waarna de vlammen oversloegen op het beddengoed. De brandweer roept nu expliciet op om voorzichtig te zijn.

13:26