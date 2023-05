Calisthenics-kampioenschap krijgt tweede editie aan Rabot

Brandje in toiletten Stadshal heeft stevig prijskaart­je: “Extra controles, openbare toiletten blijven belangrijk”

Het brandje aan de toiletten onder de Stadshal in april resulteert in een stevige factuur voor stad Gent. De renovaties hebben een prijskaartje van zowat 13.000 euro. Vandalisme gebeurt helaas regelmatig, maar de stad zet meer controles in, bevestigt schepen voor FM Hafsa El-Bazioui na een vraag van gemeenteraadslid Gert Robert (N-VA).