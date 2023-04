Cafébazin Lisbeth (87) staat terug achter haar toog na brutale overval: “Nog veel nachtmerries, maar het doet zoveel deugd om klanten terug te zien”

Goed draaiende zaak Rekkatsoo op Oostakker­dorp staat over te nemen. “Zou jammer zijn mocht hier opnieuw een horecazaak verdwijnen”

Pensioen, gezondheid en een verhuis. Redenen genoeg voor Annemie Creve (62) en Véronique Verlinden (54) om hun goed draaiend restaurant op Oostakker-dorp Rekkatsoo over te laten. Het is wel met gemengde gevoelens. “Toen wij 22 jaar geleden in Oostakker startten, waren hier 22 cafés, vandaag nog 2. Het zou jammer zijn voor het dorp dat er opnieuw een horecazaak verdwijnt. Dus hopen we een overnemer te vinden. De zaak is helemaal instapklaar, we laten zelfs het servies achter.