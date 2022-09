Café 't Kanon blijft gesloten omwille van waterschade na storm: “Woensdag gaan we alweer open”

“Geen zonovergoten terras voor ons vandaag”, laat het café weten. “Door waterschade in onze kelder houden we de deuren dinsdag gesloten.” Het onweer dat maandagavond over Gent trok laat dan toch zijn sporen na. De brandweer liet eerder weten dat de grote wateroverlast uit was gebleven, maar een lokale plensbui gooide dan toch roet in het eten van het café.