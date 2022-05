Café 't Gouden Mandeke serveert geen alcohol meer aan scholieren: “Toen er een wc werd afgebroken, was het genoeg geweest”

Het bordje zegt het luid en duidelijk: wij serveren niet aan middelbare scholieren. “Voor alle duidelijkheid: we gaan niemand de toegang weigeren, je mag hier perfect een colaatje komen drinken als je zeventien bent”, zegt barman Frederik. Maar het café heeft inderdaad zijn best gedaan om een bepaalde groep scholieren de laatste maanden te weren. Ze hebben gewoon te veel overlast veroorzaakt.

WC ingebeukt

Het barteam is nochtans ervaren: Frederik Devriesere werkt er 8 jaar, zelfs studente Ruslana staat hier al 3 jaar achter de tap. “Ze hebben gewoon geen respect meer”, klinkt het. “Ze namen eigen drank mee, veroorzaakten schade aan het gebouw en raakten echt stomdronken. Ook voor de andere klanten was het niet fijn meer”. Zes maanden geleden komt de laatste klap als er een toilet vernield raakt.

't Gouden Mandeke in Gent serveert niet meer aan scholieren. "Hoewel iedereen natuurlijk welkom blijft".

“Een leerling die zijn arm had gebroken en tussen de pinten van het café ook nog zijn eigen korte drank zat te smokkelen, raakte vast op het toilet. Hij kreeg het slot niet los en beukte dan maar de deur zo hard in dat het raamwerk én de muur stuk waren. We zijn wel wat gewend, maar toen hebben we toch de politie erbij moeten halen”, zegt Yo Leeman (58), eigenaar van het café en ook uitbater van Yo’s Place op de Korenmarkt. “De dag nadien stond zijn moeder hier. Ze beschuldigde er ons van dat we haar zoon dronken zouden gevoerd hebben. Dan houdt het op.”

Overpoort

“Als we iets van hun gedrag zeggen, halen ze de schouders op. Wat moeten we er dan mee doen”, klinkt het weer aan de bar. “Sinds corona lijken de jongeren toch ook nog wat extra losgeslagen te zijn”. Volgens Yo is een deel van de reden voor de overlast dat de Overpoort gesloten was. “Wij hebben de scholieren enkele weken geweerd. Financieel was dat trouwens ook niet zo fijn, maar we kregen er wel een véél fijner publiek voor in de plaats. Toen de Overpoort opende, verdween ook de rest van de bende”. Overigens heeft ook het buurcafé 't Spijker dezelfde regel omhoog hangen. “Anders waren ze gewoon naar daar verhuisd”.

Het team van 't Gouden Mandeke weet goed genoeg dat enkelen het verpesten voor de rest. “Het waren altijd wel zowat dezelfden, een veertigtal jongeren, ze kwamen steeds in groep. We hebben zelfs eens naar de school en enkele ouders gebeld. Voor crapuul is hier gewoon geen plaats. Terwijl eigenlijk iedereen hier welkom is, wat ons betreft”. Maar dan wel zonder een wc te breken.

't Gouden Mandeke in het centrum

Tim Joiris van de horecacel bij UNIZO Oost-Vlaanderen en eigenaar van enkele café’s in de Overpoort, begrijpt de reactie van de eigenaar. “Ik weet niet of het een oplossing is. Uiteindelijk gaan die jongeren dan wel elders uit en zorgen ze daar voor overlast”. Dat wil niet zeggen dat hij de overlast niet erkent, Joiris gaf eerder deze zomer al aan dat de Overpoort openen een uitlaatklep zou voorzien voor de jongeren die op dat moment al maanden binnen zaten.

