Café Steen staat over te nemen: “Was het verhaal anders begonnen, dan was het anders afgelopen”

Steen is niet meer. Het eigenzinnige café in de Onderstraat - waar je vroeger in de Pink Flamingo’s terecht kon - zou in mei vijf jaar geworden zijn, maar uitbater Ignaas Vancottem (32) heeft enkele maanden geleden besloten om de deuren definitief te sluiten. “Was het verhaal anders begonnen, dan was het anders afgelopen”, zegt hij. “De zaak heeft een valse start gehad, maar daar ga ik niet verder over uitweiden. In zijn vierjarig bestaan heb ik er samen met het vast publiek, maar vooral met de mensen rondom mij, een uniek café van gemaakt. Waar iedereen met nostalgie naar terug kijkt, ik intussen ook.”