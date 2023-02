Café Charlatan zorgt voor eerste rolstoeltoegankelijk toilet op Vlasmarkt: “We dachten altijd dat we heel inclusief waren”

GentCafé Charlatan heeft wat verbouwingswerken uitgevoerd en zorgt als eerste zaak op de Vlasmarkt voor een rolstoeltoegankelijk toilet. “Nu we dat gerealiseerd hebben, beseffen we hoe erg het gesteld is”, zegt uitbater Gerald Claes. “We hopen dat we een voorbeeld vormen voor vele andere zaken. We weten dat het niet evident is om te realiseren, maar er zijn voldoende zaken waar het mogelijk is.”

De toegankelijkheidsambtenaren van Stad Gent gaan al langer van deur tot deur, maar een bericht van Daan Vander Steene op zijn Facebook schudde het stadsbestuur echt wakker. Daan belandde vier jaar geleden in een rolstoel en botst sinds dan – letterlijk – op de drempels van de stad. “Heel wat straten zijn nauwelijks toegankelijk voor rolstoelen, zoals de Veldstraat”, schreef hij. “Deelnemen aan het cultureel leven is een uitdaging, maar op café of restaurant gaan, dat is quasi onmogelijk in Gent.”

Naar aanleiding van de open brief deden schepen Astrid De Bruycker en schepen Sofie Bracke een rondgang in Gent, en dat had impact. “Ze hebben toen de trieste vaststelling gedaan dat er in geen enkele zaak in de buurt van de Vrijdagmarkt en de Vlasmarkt een rolstoeltoegankelijk toilet te vinden is”, zegt Gerald Claes. “Rolstoelgebruikers konden enkel terecht in het openbaar toilet in het Baudelopark.”

Rolstoeltoegankelijk én genderinclusief

Gerald en zijn team zorgden er 15 jaar geleden al voor dat het café, de zalen en de binnenkoer toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Alleen de toiletten bleven een probleem. “We dachten altijd dat we heel inclusief waren doordat we altijd een zeer divers publiek hebben gehad, maar door die rondgang zijn we tot het inzicht gekomen dat de Charlatan ingericht is voor 99,9 procent van onze bezoekers. Er komen wel degelijk rolstoelgebruikers naar hier, maar naar het toilet konden ze enkel als ze geholpen worden door de toiletdames. Dat is niet hoe een fiere rolstoelgebruiker naar het toilet wil gaan.”

Steve Mestdagh, de rechterhand van Gerald, vormde het vrouwentoilet achteraan de club om tot een ‘rolstoeltoegankelijk en genderinclusief sanitair’. “Het toilet werd vergroot zodat er voldoende plek is voor beugels en een verhoogd toilet, en er werd een helling voorzien aangezien het toilet wat hoger ligt. Op die manier kunnen rolstoelgebruikers volledig zelfstandig naar het toilet.”

Schepen Astrid De Bruycker reageert tevreden. “Iedereen moet zich altijd en overal welkom voelen in onze stad, ook bij het uitgaan. Laat dit een signaal zijn: hopelijk inspireert de Charlatan ook andere uitbaters en zet dit aan tot actie. Onze toegankelijkheidsambtenaren die zelf deur-aan-deur-bezoeken doen, kunnen zorgen voor praktisch en concreet advies.” Handelaars die aanpassingen uitvoeren om toegankelijker te zijn, kunnen ook subsidies krijgen hiervoor. Meer info daarover vind je op de website van Stad Gent onder ‘verfraaiing van handelspanden’.

