Café Chantant verhuist naar de O’Gand in de Gentse Feesten. “Nog altijd ontbijt en dikke ambiance”

Lees hier alles over de Gentse Feesten

Niet meer in de Sint-Godelievekring in Wondelgem zoals pre-corona dus, en ook niet meer in het schooltje in de Eeklostraat zoals vorig jaar. Een echte Gentse Feesten gaat gepaard met een échte Café Chantant, en Hubert, Jan en Wim vinden dit keer onderdak bij O’Gand. “Groot voordeel: als 't schoon weer is, treden we buiten op, op dat schoon terras”, zegt Hubert. “En als het regent, dan is er ook meer dan plaats genoeg binnen.”

't Is dus weer van 'mijne vlieger’, en ‘in mijn stroatje zijn 't allemoal kommeeren’, en ‘roste Marianne’, en ‘als een èwe schuur in brande staat’, en meer van dat, vijf ochtenden in de Gentse Feestenperiode. “Meer doen we er niet", bezweert Hubert. “We zijn wij ook de jongste niet meer he.”

Voor wie wil, is er ontbijt (20 euro) vanaf 9 uur. Vanaf 11 uur start het optreden van ‘Jantse, Ubert en Wim’, en dat is gratis. Maar wie een zitplaats wil, neemt er beter dat ontbijt bij. Want voor wie het niet kent, kan Café Chantant folklore lijken, of vergane glorie, maar dat is fout. Elk optreden opnieuw is dikke ambiance, en willen of niet, uiteindelijk zingt de hele zaal mee, elke keer opnieuw. Gents amusement ten top is het, en dat op het uur waarop de nachtbrakers van de Vlasmarkt nog richting huis aan het kruipen zijn.

Café Chantant in de O’Gand (officieel Griendijk 17, maar eigenlijk gewoon langs de Watersportbaan, kant Gusb), op 16, 17, 21, 23 en 24 juli, vanaf 11 uur (met dus ontbijt vanaf 9 uur). Best snel reserveren, voor alles is uitverkocht: cafechantant2022@gmail.com of 0497/27.17.74

Volledig scherm Café Chantant in actie, in 2020, coronajaar 1, toen in de kerk in de Eeklostraat in Mariakerke © VDS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.