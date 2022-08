Buurtbewoners verzetten zich tegen komst Gents nooddorp: “600 Oekraïense vluchtelingen? Da’s gewoonweg te veel”

GentIn Oostakker start binnen enkele weken de bouw van een nooddorp voor zo’n 600 Oekraïense vluchtingen. De Stad Gent maakte het nieuws pas donderdag bekend, maar intussen is er al een petitie opgestart . “Oostakker is Gent-Centrum niet”, klinkt het in de buurt. “Deze locatie is géén kwalitatieve oplossing.”

“Ik heb het nieuws op HLN.be moeten vernemen. Waarom is de buurt niet bevraagd?” Stijn De Munck (41) begrijpt de beslissing van het Gentse stadsbestuur niet. Begin 2023 moeten er op een terrein in Oostakker -waar nu nog maïs groeit- 600 Oekraïense vluchtelingen onderdak vinden. “Die mensen hebben zelf niet gekozen voor oorlog”, benadrukt De Munck. “We zijn niet tegen de opvang. Maar niet in die aantallen.”

Eind september, ten laatste begin oktober, starten de voorbereidende werken. In totaal verrijst er een 200-tal woonunits in de Eikstraat. Een petitie tegen de komst van het nooddorp werd intussen door een honderdtal sympathisanten ondertekend. De Munck: “Vooral over de mobiliteit maken we ons zorgen. Dit is een smal straatje. Er is amper plaats om met twee wagen te kruisen. Soms rijden hier wagens in de gracht.”

Naar eigen zeggen begrijpt de buurt niet waarom uiteindelijk Oostakker als oplossing uit de bus kwam. Eind maart ging de Gentse hogeschool HOGENT al akkoord om haar terreinen langs de R4 open te stellen. “Dicht bij het openbaar vervoer, vlakbij de openbare diensten en in de buurt van verschillende winkels", somt De Munck op. “De scholen in Oostakker zitten al overal. Dit is Gent-Centrum niet. Is deze locatie een kwalitatieve oplossing?”

Buurtbewoner Stijn De Munck startte de petitie tegen de komst van het nooddorp.

De locatie waar het nooddorp komt, staat aangeduid in het wit.

20.000 vierkante meter

Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) verdedigt de beslissing. “Laat ons niet vergeten waar dit om draait. We bieden een thuis aan moeders en kinderen op de vlucht. Gent telt vandaag officieel 1003 Oekraïners. En er komen nog steeds nieuwe vluchtelingen aan.”

Dat HOGENT uit de boot viel, ligt volgens De Clercq aan de Vlaamse regels. “Vlaanderen betaalt het volledige project (kostprijs: 9,4 miljoen euro, red.), maar legt verschillende voorwaarden op. Zo moest het terrein minstens 20.000 vierkante meter groot zijn.” Op de locatie van HOGENT was slechts plaats voor 250 vluchtelingen. De Stad Gent ging daarom op zoek naar een groter terrein en stootte zo op het maïsveld in Oostakker.

“We begrijpen de bezorgdheden van de buurt”, besluit De Clercq. Maar op concrete vragen kan de burgemeester voorlopig nog niet ingaan. “We wachten nog op info van Vlaanderen. Er is een bestek uitgeschreven en volgende maand starten de onderhandeling met de verschillende aannemers. Zodra er meer info is, komt er een infoavond voor de omwonenden.”

