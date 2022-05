Buurtbewoners maken kleurrijke bijenzakken om op te hangen in Rabot: “Leuk voor de bijen, maar ook voor de wijk”

De bijen redden via kunst, dat is waar Beesphere voor staat. Een paar jaar geleden zette de groep errond nog een bol op de verlaten site van het Ottenstadion met 50.000 bijen in. Binnenkort verhuist de hele constructie - met insecten en al - naar Nederland, maar de groep is nog niet klaar met Gent. Hun volgende project: zakken vullen met aarde en zaden waar later bijvriendelijke planten uitgroeien, en ophangen in het Rabot.