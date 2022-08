Buurtbewoners maken gedeelde moestuin toegankelijk voor rolstoelgebruikers en oudere leden: “Per tafel kan ik 150 plantjes kweken”

GentDat iedereen welkom is om mee te tuinieren in het Victoria Regiapark in Gentbrugge, dat is duidelijk. De leden bouwden eigenhandig twee kweektafels zodat ook rolstoelgebruiker Frans mee kan werken. Ze legden ook trapjes aan voor de oudere leden, zodat zij gemakkelijk de hellingen op geraken.

“We zijn gestart met de moestuin in 2015, op een braakliggend terrein wat verderop”, begint Koen Browaeys, voorzitter van buurtcomité Den Draad. “Toen het park af was, een vijftal jaar geleden, zijn we naar hier verhuisd.” De leden kregen enkele heuveltjes toegewezen in het park waar ze hun spinazie, tomaten, asperges, courgettes en andere groente, fruit en kruiden konden kweken. Leuk om zien maar minder gemakkelijk voor de oudere leden. Nu kregen ze de toestemming van Stad Gent om een trapje aan te leggen én om twee kweektafels te bouwen voor Frans Catteeuw, een van de leden in een rolstoel.

Volledig scherm Koen, Frans en hond Sponske van buurtmoestuin Den Draad bij de nieuwe kweektafels. © Jill Dhondt

Frans was er van in het begin bij, wat verderop kon hij werken aan verhoogde bakken. “Toen we verhuisd zijn, bleven de bakken tussen de appartementsblokken staan. Wat jammer is want Frans kon daardoor niet tussen ons werken, terwijl het net een sociaal project is”, aldus Koen. De groep diende daarom een aanvraag in bij de Stad om subsidies te krijgen waarmee ze zelf twee kweektafels konden bouwen. Het resultaat mag er zijn. “Per bak kan ik 150 plantjes kweken”, zegt Frans. “Er kan ook een kleine serre op gezet worden zodat ze ook in de winter kunnen groeien.”

Ook Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen, Gelijke Kansen, Participatie en Buurtwerk, reageert tevreden. “Met de subsidie ‘Samen aan Zet’ ondersteunen we initiatieven die gericht zijn op het samenbrengen van Gentenaars, want we weten dat ontmoetingen de leefbaarheid in de wijk versterken. Zo levert de toegankelijke moestuin in het Victoria Regiapark niet alleen lekkere groenten op, maar zorgt het ook voor waardevolle contacten tussen buren.” Wie benieuwd is hoe die groenten, fruit en kruiden samekn, is meer dan welkom op de barbecue dat het buurtcomité organiseert op 25 september. Er zal ook kinderanimatie worden voorzien voor de allerkleinsten. Meer info via de website van Den Draad.

