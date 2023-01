Buurt rond Watersportbaan krijgt er 116 parkeerplaatsen bij: “Bovengronds parkeren gratis voor bewoners”

Gent Vergunning is binnen, nog dit najaar moeten werken aan brokkel­brug over E40 in Drongen starten: “Als alles goed gaat”

Als alles goed gaat, moet de vervanging van de Kloosterstraatbrug over de E40 in Drongen nog na de zomer starten. Dat bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer. Na enkele aanrijdingen door vrachtwagens is het bouwwerk dringend aan vervanging toe. Maar enkele actiegroepen uit de buurt vragen uitstel.

