Busgebruikers Sint-Amandsberg de pineut: vanaf volgende week maandenlang geen bus 3 en bus 6 door werken aan Gentbrugge-brug

Omdat er in april een ‘filter’ komt op Gentbrugge-brug, voor het veelbesproken wijkcirculatieplan oud-Gentbrugge - Dampoortwijk , wordt er vanaf volgende maandag gewerkt op en rond de brug. Daarvoor wordt die brug volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, en dat liefst 3 maanden lang. De banen naar de brug aan de kant van Sint-Amandsberg moeten immers worden aangepast. Fietsers en voetgangers zullen nog wel door kunnen, in die drie maanden, maar auto’s en dus ook bussen niet meer.

En dat is een harde noot om kraken, want zowel buslijn 3 als buslijn 6 rijden over Gentbrugge-brug. Het zijn net die bussen die in Sint-Amandsberg het drukst gebruikt worden. Maar omdat Gentbrugge-brug onderbroken wordt, ziet De Lijn geen andere optie dan Sint-Amandsberg dan maar gewoon links te laten liggen tot en met eind maart. Ook een klein stukje Gentbrugge deelt in de klappen. Bus 3 en 6 zullen worden omgeleid via de R40 en de Kasteellaan.