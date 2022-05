Bus botst met tram in Bernard Spaelaan: “Tramverkeer komt momenteel weer op gang”

Gent Al 25 pv’s opgesteld in loket voor haatmis­drij­ven: “De strijd tegen homofobie en transfobie blijft prioritair

De Gentse politie heeft sinds begin oktober een apart loket voor aangiftes van haatmisdrijven. Daar kunnen slachtoffers van racisme, seksisme, holebi-, trans- en interseksefobie en gendergerelateerd geweld terecht. Geen overbodige luxe, zo blijkt. “Sinds het begin van dit jaar hebben we via dit onthaal al 25 pv’s opgesteld.”

17 mei